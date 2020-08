Euskirchen

Geldautomat gesprengt: Gebäude in Euskirchen beschädigt

01.08.2020, 10:23 Uhr | dpa

Ein mehrstöckiges Haus mit Geschäften und Wohnungen in Euskirchen ist nach einer nächtlichen Geldautomaten-Sprengung beschädigt worden. Man habe nach der Detonation im Vorraum der Sparkasse am frühen Morgen vorsichtshalber Gasmessungen vorgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die unbekannten Täter hätten einen größeren Schaden angerichtet am Gebäude, an das auch eine Arztpraxis angrenze. Ein Statiker prüfe die Bausubstanz. Einsturzgefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht.

Die maskierten und bewaffneten Täter hatten den Geldautomaten gesprengt und waren mit ihrer Bargeldbeute in einem bereitstehenden Wagen geflüchtet. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und setzte auch einen Hubschrauber ein. Die Höhe des Gesamtschadens war zunächst noch nicht zu beziffern. Es kam rund um den Einsatzort zu Straßensperrungen.