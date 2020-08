Offenbach am Main

Sinkende Temperaturen an Saar, Mosel und Rhein

01.08.2020, 13:07 Uhr | dpa

Die Temperaturen kühlen sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach und nach ab. So prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Sonntag Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. Anfängliche Schauer und Gewitter ziehen im Laufe des Tages ab. Es bleibt dann zunächst überwiegend niederschlagsfrei an Saar, Mosel und Rhein.

Der Montag zeigt sich dem DWD zufolge wolkig mit leichten Niederschlägen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Der Dienstag zeigt sich zwar auch bewölkt, Schauer fallen aber kaum noch. Die Höchstwerte sinken auf Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad.