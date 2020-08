Füssen

Vermeintlicher Einbrecher war Parkourläufer

01.08.2020, 13:07 Uhr | dpa

Ein vermeintlicher Einbrecher hat sich in Schwaben als harmloser Parkourläufer entpuppt. Ein Mann hatte die Polizei alarmiert, weil ein Fremder über sein Grundstück in Füssen (Landkreis Ostallgäu) gelaufen war, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Als die Polizisten am Freitagabend vor Ort eintrafen, stellten sie allerdings fest, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um einen 18 Jahre alten Parkourläufer handelte. Er hatte versucht, über das Grundstück auf das Dach eines Supermarktes zu klettern. Parkour ist ein sportlicher Lauf, bei dem die Athleten über Hindernisse klettern und springen müssen, um sich ihren Weg zu bahnen.