Rostock

Ansturm auf Ostseeküsten in MV

01.08.2020, 15:03 Uhr | dpa

Sonniges Wetter mit gestiegenen Temperaturen hat den Ostseestränden in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag einen rekordverdächtigen Besucheransturm beschert. Nach den besucherärmeren vergangenen Wochen waren die Strände ausnahmslos sehr gut besucht, wie verschiedene DLRG-Wachstationen zur Mittagszeit bestätigten. "Das ist für uns heute der beste Tag der Saison", sagte ein Wachführer einer Wasserrettungsstation im Ostseebad Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg), wo rund 24 Grad gemessen wurden.

Auch an den Stränden des Seeheilbades Graal-Müritz (Kreis Rostock) tummelten sich die Besucher, die das hervorragende Wetter für sich nutzen und vereinzelt in der rund 18 Grad kalten Ostsee Erfrischung suchten. "So voll wie heute war es an diesem Strand in diesem Jahr noch nicht", sagte Abschnittsleiter André Rieckhoff. Auch auf den Inseln wie Usedom oder Poel füllten Einheimische und Tagestouristen die Strände.

Infolge des hohen Besucheraufkommens kam es laut Polizei vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen. So staute sich der Verkehr in Hinrichshagen am Abzweig nach Markgrafenheide zwischendurch auf mehreren Kilometern.