Fürth

Greuther Fürth und Jahn Regensburg beginnen mit Vorbereitung

02.08.2020, 02:29 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth und der SSV Jahn Regensburg legen mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga los. Der Fürther Coach Stefan Leitl und der Regensburger Trainer Mersad Selimbegovic bitten ihre Mannschaften am Sonntag zur ersten Trainingseinheit nach der Pause. Die Teams haben in den vergangenen Tagen allerdings schon sportmedizinische Untersuchungen, Leistungstests und Corona-Tests hinter sich gebracht. Die neue Spielzeit soll mit der ersten DFB-Pokalrunde vom 11. bis 14. September beginnen. Eine Woche später sollen dann Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga den Spielbetrieb wieder aufnehmen.