Südbrookmerland

Feuerwehr rettet bei Aurich acht Kühe aus Kanal

02.08.2020, 08:46 Uhr | dpa

Erfolgreiche Rettungsaktion für acht in einen Kanal gerutschte Kühe bei Aurich: 17 Feuerwehrleute und mehrere Landwirte haben die Richtung einer Schleuse treibenden Tiere am Samstag aus dem Meedekanal in Bedekaspel geholt. Sie hätten die Tiere mit ihrem Feuerwehrboot und direkt im Wasser eingesetzten Trupps an eine Niederung des Ufers und dann auf die Weide zurücktreiben können, teilte der Kreisfeuerwehrverband Aurich mit. In der Schleuse hätten sich die Tiere verfangen und ertrinken können.