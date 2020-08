Steinhöfel

Fünf Verletzte bei Kollision von Auto mit Baum

02.08.2020, 12:39 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Baum bei Steinhöfel in der Nähe von Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) sind fünf junge Leute verletzt worden. Eine 18 Jahre alte Mitfahrerin habe bei dem Unfall schwere Verletzungen davongetragen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die ebenfalls 18 Jahre alte Fahrerin sei aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen mit dem Fahrzeug auf dem Weg von Steinhöfel in Richtung der Abzweigung nach Hasenfelde nach rechts von der Straße abgekommen. Sie wurde leicht verletzt, ebenso wie drei männlichen Mitfahrer zwischen 20 und 22 Jahren. Alle Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden.