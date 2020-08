Schifferstadt

Mann entdeckt Leiche in See

02.08.2020, 16:37 Uhr | dpa

Ein Schwimmer hat in einem See eine Leiche entdeckt. Am frühen Sonntagnachmittag hatte der Mann einen Körper im Wasser des Niederwiesenweihers zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) treiben sehen, wie die Polizei mitteilte. Er alarmierte die Rettungskräfte, diese konnten den Mann nur noch leblos bergen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 47-Jährigen aus Hassloch. Erst am Freitag war ein 19 Jahre alter Mann in einem Germersheimer Baggersee ums Leben gekommen.