Lorch

Beuth eröffnet modernisierten Schießstand der Polizei

02.08.2020, 18:56 Uhr | dpa

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) eröffnet heute den modernisierten Schießstand der Polizei in Lorch im Rheingau. Die Beamten werden dort an polizeilichen Mitteldistanzwaffen ausgebildet. Dazu gehören etwa G38-Gewehre, die für die hessische Polizei so modifiziert wurden, dass nur der gezielte Einzelschuss möglich ist, kein sogenanntes Dauerfeuer.

Bei der Eröffnung der modernisierten Schießstätte "Hölzerner Himmel" oberhalb von Lorch sollen die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten von Streifenpolizisten, Notinterventionsteams und Spezialeinheiten an Handfeuerwaffen und Mitteldistanzwaffen präsentiert werden.