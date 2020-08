Sugenheim

Zusammenstoß mit Auto: 17-jähriger Rennradfahrer gestorben

02.08.2020, 19:04 Uhr | dpa

Ein 17 Jahre alter Rennradfahrer ist im mittelfränkischen Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Ein 58 Jahre alter Autofahrer nahm dem Radsportler beim Abbiegen am Samstag die Vorfahrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Obwohl er einen Helm trug, wurde der 17-Jährige bei dem Unfall so schwer am Kopf verletzt, dass er am Sonntag im Krankenhaus starb. Er sei nahezu ungebremst in das Auto gefahren. Die Staatsanwaltschaft will nun zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter heranzuziehen.