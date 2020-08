Börgerende-Rethwisch

18-Jähriger irrt nach Party durch Moor: Rettung durch Zufall

02.08.2020, 19:37 Uhr | dpa

Ein 18-jähriger Mann aus der Region Bad Doberan (Landkreis Rostock) hat sich nach einer Feier in einem Moor verirrt und konnte nur mit Hilfe eines ortskundigen Anwohners gerettet werden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hörte ein 39-jähriger Mann am Sonntagmittag leise Hilferufe. Diese kamen aus einem kaum zugänglichen Torf- und Moorgebiet zwischen Börgerende-Rethwisch und Bad Doberan. Der Anwohner holte Rettungskräfte und führte sie schließlich zu dem hilflosen Mann. Dieser war nach eigenen Angaben bereits seit mehr als sechs Stunden unterwegs und hatte sich völlig im sumpfigen Gebiet verirrt.

Da der 18-Jährige stark dehydriert war, kam er in eine Klinik. Die Polizei bedankte sich ausdrücklich bei dem 39-Jährigen. Dieser erklärte, er habe als Kind in den Torflöchern geangelt, woher seine Ortskenntnis rührte. Warum sich der 18-Jährige verirrte, war nicht ganz klar. Eventuell habe er den Heimweg abkürzen wollen. Was die Beamten ebenfalls wunderte: Der Gerettete hatte kein Handy dabei.