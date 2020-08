Altentreptow

Senioren aus Sachsen verunglücken auf Weg in Urlaub auf A20

02.08.2020, 20:05 Uhr | dpa

Auf dem Weg in den Urlaub sind zwei Senioren aus Sachsen auf der Autobahn 20 bei Altentreptow nördlich von Neubrandenburg verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam der 75 Jahre alte Autofahrer am Sonntag mit dem Wagen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und landete in einem Wildschutzzaun. Dabei erlitten der 75-Jährige und die 67 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Am Auto entstand rund 10 000 Euro Schaden. Die Bergung sorgte für Behinderungen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Ostsee.