Zuzenhausen

Hoffenheims neuer Trainer Sebastian Hoeneß wird vorgestellt

03.08.2020, 01:41 Uhr | dpa

Sebastian Hoeneß wird heute offiziell als neuer Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim vorgestellt. Zudem stehen an diesem Tag für die Profis des Fußball-Bundesligisten die Leistungstests an. Trainingsauftakt wird am Mittwoch sein. Der 38-jährige Hoeneß, der zuletzt den Drittliga-Meister FC Bayern München II trainierte, hat beim Europa-League-Teilnehmer aus dem Kraichgau einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben.