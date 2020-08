Offenbach am Main

Woche beginnt mit Schauern: Mittwoch kommt die Sonne zurück

03.08.2020, 08:21 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet die Woche mit Wolken und Schauern. Am Montagvormittag bleibt es zunächst trocken und stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag werden dann Schauer und Gewitter erwartet. Örtlich kann es Starkregen und stürmische Böen geben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 25 Grad.

In der Nacht zu Dienstag klingen die Schauer ab, tagsüber werden nur noch einzelne Schauer erwartet. Überwiegend bleibt es bewölkt und trocken bei Temperaturen von bis zu 24 Grad. Am Mittwoch kommt dann die Sonne zurück und die Temperaturen steigen auf 25 bis 30 Grad.