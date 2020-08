Burglengenfeld

Unfälle und Dachstuhlbrand nach Unwetter in der Oberpfalz

03.08.2020, 08:24 Uhr | dpa

Vollgelaufene Keller, zahlreiche Verkehrsunfälle und ein brennender Dachstuhl haben nach einem Unwetter mit Starkregen in der Oberpfalz die Einsatzkräfte in Atem gehalten. In den Landkreisen Neumarkt, Weiden, Amberg-Sulzbach und Schwandorf mussten sie vom Sonntagnachmittag an insgesamt 75 Mal ausrücken, wie die Polizei mitteilte. In Burglengenfeld (Kreis Schwandorf) brannte ein Dachstuhl - offenbar hatte laut Polizei ein Blitzeinschlag das Gebäude in Brand gesetzt. Ersten Schätzungen zufolge liege der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Bei 23 Unfällen auf den Autobahnen A3, A6 und A93 wurden insgesamt elf Menschen verletzt. Einer von ihnen erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen, zehn andere wurden leicht verletzt. Den Angaben zufolge fiel ein Baum auf eine Straße, ein weiterer beschädigte eine Stromleitung - zu Stromausfällen sei es jedoch nicht gekommen. Am späten Abend beruhigte sich die Lage laut Polizei wieder.