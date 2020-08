Flensburg

Sperrung zwischen Hamburg und Pinneberg noch bis Mittwoch

03.08.2020, 08:26 Uhr | dpa

Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg wird voraussichtlich noch bis Mittwochmorgen andauern. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen mitteilte, konnten die Reparaturen noch nicht abgeschlossen werden. Die Deutsche Bahn hatte am Sonntag wegen mehrerer entgleister Waggons eines Bauzuges die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg gesperrt. Dadurch komme es auch in den nächsten Tagen zu Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr, teilte die Deutschen Bahn auf ihrer Webseite mit. "Unsere Techniker sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Störungsbeseitigung."

Von der Streckensperrung sind vor allem Züge des Fernverkehrs zwischen Kiel Hauptbahnhof, Flensburg, Westerland (Sylt), Neumünster und Hamburg Hauptbahnhof betroffen. Diese fallen teilweise aus oder werden über Bad Oldesloe umgeleitet. Ebenfalls von der Störung betroffen sind die Züge des Regionalverkehrs Hamburg und Pinneberg beziehungsweise Elmshorn. Ein entsprechender Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Ursächlich für die Streckensperrung war laut Angaben der Bundespolizeiinspektion Flensburg die Entgleisung von drei Waggons eines Bauzuges im Bereich Eidelstedt in der Nacht zum Sonntag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.