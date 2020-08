Markranstädt

Motorradfahrer verletzt bei Kontrolle zwei Polizisten

03.08.2020, 13:29 Uhr | dpa

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer hat in Markranstädt bei Leipzig mit einem gestohlenen Motorrad zwei Polizisten verletzt. Der Mann habe bei einer Kontrolle in der Nacht zum Montag plötzlich Gas gegeben und sei auf einen 37 Jahre alten Beamten zugerast, teilte die Polizei mit. Dieser habe zwar noch ausweichen können, sei jedoch von dem Motorrad erfasst und leicht verletzt worden. Auch sein 28 Jahre alter Kollege wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, als er den Motorradfahrer stoppen wollte. Es sei ihm jedoch gelungen, den 36-Jährigen von dem Zweirad zu ziehen. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Drogeneinfluss; das Motorrad war im Mai als gestohlen gemeldet worden. Gegen den 36-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.