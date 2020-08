Coburg

92-Jährige hilft bei Festnahme falscher Polizeibeamter

03.08.2020, 13:44 Uhr | dpa

Mit einem Trick haben falsche Polizisten in Coburg von einer Seniorin einen mittleren fünfstelligen Betrag ergaunert - zum Verhängnis wurde ihnen laut Polizei, dass sie dann noch mehr Geld wollten. Gegen die 22 und 26 Jahre alten Betrüger sei Haftbefehl erlassen worden. Sie kamen in Justizvollzugsanstalten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Männer hatten die Seniorin in der vergangenen Woche angerufen und erzählt, dass ihr Vermögen wegen zweier bewaffneter Männer in Coburg unsicher sei. Die Betrüger schickten der Polizei zufolge angebliche Beamte zu der Frau, die ihr Geld sicherstellen sollten. Mit einem Taxi fuhren sie die Seniorin sogar zur Bank. Doch die Filiale hatte geschlossen, wie die Polizei berichtete. Die 92-Jährige habe den Männern daher zunächst ihr Erspartes aus der Wohnung übergeben.

Am nächsten Tag wollten die Männer dann das Geld von der Bank holen. Weil die Frau inzwischen misstrauisch wurde, rief sie die Polizei und der Trick flog auf. Als sich die Betrüger erneut meldeten, stellte ihnen die Seniorin zusammen mit den echten Polizisten eine Falle. Die Polizei nahm die beiden Männer am vergangenen Donnerstag fest.