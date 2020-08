Saalfeld/Saale

Erzieherin in Saalfelder Kita positiv auf Corona getestet

03.08.2020, 15:14 Uhr | dpa

Bei einer Erzieherin in einem Saalfelder Kindergarten ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Frau stamme aus dem Saale-Orla-Kreis, teilte das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt am Montag mit. Für sieben Kinder und drei Erzieher der Kita, die direkten Kontakt hatten, sei Quarantäne angeordnet worden. Insgesamt seien rund 48 Kinder sowie Erzieher getestet worden. Die Ergebnisse werden am Dienstag erwartet. Der Kindergarten sei mit Einschränkungen weiter geöffnet.

Laut dem Corona-Bulletin der Landesregierung von Montag gab es innerhalb der vorhergegangenen 24 Stunden im Freistaat eine Neuinfektion. Damit wurden in Thüringen seit Beginn der Pandemie 3370 Infizierte verzeichnet. 3170 Menschen sind inzwischen wieder genesen. 182 mit dem Coronavirus infizierte Menschen starben.