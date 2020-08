Hünfeld

Bau-Zentrallager gerät in Brand

03.08.2020, 20:00 Uhr | dpa

Im Zentrallager eines Baugroßhandels im osthessischen Hünfeld ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in Fulda berichtete. In dem Lager wurde demnach Baumaterial aufbewahrt. Die Feuerwehr war vor Ort und behielt dem Sprecher zufolge auch einen Heizöltank in der Nähe im Auge, von dem zunächst aber keine Gefahr ausging. Die Ursache für den Brand war unklar.