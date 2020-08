Lauterbach (Hessen)

Feuer in Sägewerk im Vogelsbergkreis ausgebrochen

03.08.2020, 21:16 Uhr | dpa

In einem Sägewerk im Vogelsbergkreis ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Zum Ausmaß des Brandes in der Kreisstadt Lauterbach lagen zunächst keine Details vor, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen brannte es im Bereich einer Lagerhalle. Auf einem in der Nähe verlaufenden Bahngleis sei der Verkehr vorübergehend eingestellt worden, sagte der Sprecher. Der Einsatz lief am Abend noch.