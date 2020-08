Freiburg (Elbe)

Motorradfahrer übersieht Auto und wird schwer verletzt

03.08.2020, 22:07 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 40 Jahre alter Motorradfahrer in Nordkehdingen (Kreis Stade) am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen das von rechts kommende Auto einer 77-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision sei der Motorradfahrer dann über den Lenker auf die Straße geflogen. Nach einer Erstversorgung habe ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg gebracht.