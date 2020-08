Rostock

Plädoyers der Anklage im Prozess um Steuerhinterziehung

04.08.2020, 01:32 Uhr | dpa

Im Prozess um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe wird am Dienstag vor dem Landgericht Rostock das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet. In ihrer Anklageschrift warf sie zu Beginn des Prozesses im Februar den fünf Angeklagten vor, durch den An- und Verkauf von Gold in 30 Fällen insgesamt 1,8 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Dafür sollen die Männer im Alter zwischen 45 und 60 Jahren eine Vielzahl von Firmen genutzt haben, mit denen sie zum Teil Scheingeschäfte ausführten, um sich von den Finanzämtern Umsatzsteuer erstatten zu lassen, die sie nicht gezahlt hatten. Das Urteil wird voraussichtlich Ende August verkündet.