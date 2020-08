Aue-Fallstein

73-jähriger Lkw-Fahrer tödlich verunglückt

04.08.2020, 12:40 Uhr | dpa

Ein 73 Jahre alter Mann ist mit seinem Lastwagen im Harz einen Hang hintergerutscht und tödlich verunglückt. Der Mann aus Hessen sei am Montag mit seinem Lastwagen von einem Feldweg bei Osterwieck (Landkreis Harz) abgekommen und eine drei Meter hohe Böschung hinuntergefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Lastwagen kippte dann auf die Seite in ein Feld. Die Feuerwehr konnte den Fahrer bergen und in ein Krankenhaus bringen, dort starb er jedoch kurz darauf an seinen Verletzungen.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann ein körperliches Leiden hatte, das als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden kann. Er war mit seinem Lastwagen nördlich von Wernigerode auf dem Weg von einem Kieswerk zur L89 gewesen.