Garmisch-Partenkirchen

Partnachklamm in Garmisch nach Erdrutschen gesperrt

04.08.2020, 15:33 Uhr | dpa

Nach unwetterartigem Regen sind in der Partnachklamm und ihrer Umgebung in Garmisch-Partenkirchen mehrere kleine Erdrutsche abgegangen. Das Gelände ist am Dienstag für Besucher gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte.

Touristen sollen demnach auch die benachbarte Partnachalm meiden. Dauerregen hat am Alpenrand vielerorts Straßen und Bahngleise überflutet sowie zahlreiche Keller volllaufen lassen. Besonders betroffen waren die Landkreise Rosenheim und Miesbach.