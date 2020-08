Dresden

Dynamo Dresden leiht Stürmer Jeremejeff nach Enschede aus

04.08.2020, 19:27 Uhr | dpa

Dynamo Dresden wird beim Kampf um den Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga nicht auf Alexander Jeremejeff setzen. Wie die Elbestädter am Dienstagabend bekanntgaben, wird der 26 Jahre alte Angreifer für ein Jahr plus Kaufoption an den niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede ausgeliehen. "Wir haben im Zuge der Kaderplanung betont, dass wir Spieler bei Dynamo brauchen, die sich zu 100 Prozent mit unserem Weg und den Zielen des Vereins identifizieren. Alex kam in der Sommerpause mit einem konkreten Wechselwunsch auf uns zu. Zusammen mit dem Spieler haben wir eine für beide Seiten gute Lösung gefunden", wird Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Jeremejeff kam im Sommer 2019 von BK Häcken nach Dresden. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der 1,92 Meter große Schwede in 24 Pflichtspieleinsätzen vier Tore und legte drei weitere auf. Sein Vertrag in Dresden ist noch bis 30. Juni 2022 gültig.