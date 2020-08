Rechlin

Frau stirbt nach Badeunfall in der Müritz

05.08.2020, 05:46 Uhr | dpa

Nach einem Badeunfall in der Müritz ist eine 73-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Frau sei von Zeugen am Dienstagnachmittag in Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bewusstlos aus der Müritz geborgen worden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Die Helfer hätten sofort mit der Reanimation begonnen, Sanitäter hätten diese fortgesetzt und die Frau ins Krankenhaus Neustrelitz gebracht. Wenige Stunden danach wurde den Angaben zufolge der Tod festgestellt.