Waldfischbach-Burgalben

Brand in ehemaligem Hotel in Waldfischbach-Burgalben

05.08.2020, 06:11 Uhr | dpa

In Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) ist am späten Dienstagabend ein leerstehendes Hotel abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an, wie die Polizei mitteilte. Die Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben war bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei ging zunächst von einem Schaden von 150 000 Euro aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.