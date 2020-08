Eitorf

Tötungsdelikt in Eitorf: Leiche identifiziert

05.08.2020, 17:15 Uhr | dpa

Die Polizei hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch die Identität einer in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis gefundenen Leiche geklärt. Es handele sich um einen 46 Jahre alten Mann aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Der Tote war am Sonntagmorgen in der Nähe des Bahnhofs Merten (Sieg) in einem Waldstück gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.