Zirchow

Überlebender des Usedomer Flugzeugabsturzes vernommen

05.08.2020, 19:13 Uhr | dpa

Der schwer verletzte Überlebende des Flugzeugabsturzes auf Usedom hat die Vermutung bestätigt, dass er nur Mitflieger war. Der 59-Jährige konnte jetzt von der Polizei vernommen werden, wie die "Ostsee-Zeitung" am Mittwoch per Twitter mitteilte. Am Steuer saß demnach der Besitzer des Oldtimerflugzeugs, der Geschäftsmann und Lila-Bäcker-Gründer Volker Schülke. Der 57-Jährige war bei dem Unglück am Sonntag ums Leben gekommen. Beide Männer seien seit vielen Jahren miteinander geflogen. Als Ursache für den Absturz bei schönem Wetter gilt ein technischer Defekt.