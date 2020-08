Bremerhaven

200 Kilogramm Kokain in Kleintransporter gefunden

05.08.2020, 19:47 Uhr | dpa

Ein Kleintransporter mit rund 200 Kilogramm Kokain ist auf der A27 gestoppt worden. In Bremerhaven hatte ein Lastwagenfahrer Verdächtige an einem Container im Überseehafen beobachtet und die Polizei alarmiert, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Zuvor berichtete die "Nordsee-Zeitung" (Donnerstag). Der Kleintransporter war am vergangenen Freitag gestoppt worden. Einer der vier Verdächtigen sitzt in Untersuchungshaft. Woher die Drogen kamen, war zunächst unklar.