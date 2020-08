Heide

Friseursalon in Heide brennt aus

06.08.2020, 08:41 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in der Innenstadt von Heide im Kreis Dithmarschen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Friseursalon abgebrannt. Es habe zunächst einen Knall gegeben und anschließend habe das Geschäft in Flammen gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine Frau musste aus ihrer Wohnung über dem Salon gerettet werden. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nach etwa vier Stunden war das Feuer gelöscht.