Schwarzenbek

23-Jährige stirbt bei Unfall nahe Schwarzenbek

06.08.2020, 10:17 Uhr | dpa

Eine 23 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall auf der Landesstraße 219 bei Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, hatte die Frau auf dem Beifahrersitz eines Autos gesessen, das von der Straße abkam und seitlich gegen einen Baum prallte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 19 Jahre alte Fahrer am Donnerstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die 23-Jährige erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet.