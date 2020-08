Wiesbaden

Bestechlichkeitsvorwürfe weiten sich aus

06.08.2020, 11:49 Uhr | dpa

Nach der Festnahme eines höheren hessischen Justizbeamten wegen Bestechlichkeitsvorwürfen sind am Donnerstag weitere Details bekannt geworden. Einer Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft zufolge "wird aktuell gegen fünf Beschuldigte ermittelt". Außerdem sagte sie, "dass nicht nur ein Unternehmen involviert ist". Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Zwei Personen sitzen laut der Sprecherin Nadja Niesen in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungsdetails oder Informationen zu ihnen nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Am Donnerstag befasst sich auch der Rechtsausschuss im Hessischen Landtag mit dem Fall. Die SPD-Fraktion erhofft sich nach eigenen Angaben Antworten von Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) unter anderem zu der Frage, ob in der Justiz Kontrollmechanismen versagt haben.

Der Beamte, der für die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt tätig ist, sitzt wegen des Verdachts der Bestechlichkeit in Untersuchungshaft. Der 53-Jährige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt Unternehmen zu Gutachten-Aufträgen verholfen haben. Auch der 54 Jahre alten Leiter eines der Unternehmen befindet sich in Untersuchungshaft.