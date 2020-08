Burglengenfeld

Zwei Verletzte bei Brand in Labor

06.08.2020, 11:54 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Labor sind in der Oberpfalz zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Ursache für den Brand in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) war zunächst unklar, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Feuerwehr habe die Flammen am Donnerstagmorgen schnell unter Kontrolle gebracht. In dem Labor werden auch Corona-Tests ausgewertet.