Bad Langensalza

Ex-Bauernpräsident verkauft Unternehmen an Aldi-Stiftung

06.08.2020, 12:35 Uhr | dpa

Thüringens ehemaliger Bauernpräsident Klaus Kliem hat seine Agrargesellschaft Adib GmbH an ein Unternehmen einer Aldi-Familienstiftung verkauft. Die Transaktion sei kürzlich erfolgt, sagte der Sprecher von Aldi Nord, Florian Scholbeck, am Donnerstag auf Anfrage. Er bestätigte damit einen Bericht von MDR Thüringen. Die Adib-Gruppe in Bad Langensalza ist einer der größten Agrarbetriebe in Thüringen. Einige tausend Hektar werden bewirtschaftet. Nach eigenen Angaben hat die Gruppe etwa 350 Mitarbeiter.

Der Verkauf an die Boscor Land- und Forstwirtschaft GmbH, die zu einer Aldi-Stiftung gehört, stößt in Thüringen auf massive Kritik. Nach Angaben des Aldi-Sprechers ist nicht geplant, das übernommene Agrar-Unternehmen als Lieferanten für das Discountgeschäft von Aldi Nord aufzubauen. "Das schließe ich aus", sagte Scholbeck.