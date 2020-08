Erlensee

Frau in Erlensee erstochen: Festnahme wegen Mordes

06.08.2020, 13:12 Uhr | dpa

Nach dem Gewaltverbrechen an einer 47 Jahre alten Frau in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Verdächtiger wegen des Verdachts des Mordes festgenommen worden. Der 39 Jahre alte Deutsche sei nach zwei Wochen Ermittlungen und der Auswertung von Spuren in den Fokus der Ermittler geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er sei am Mittwochabend von Spezialkräften der Polizei abgeführt worden. Die Frau war vor zwei Wochen mit mehreren Stichwunden von einer Nachbarin und dem Vermieter tot in einer Wohnung entdeckt worden. Zuvor war sie nicht zur Arbeit erschienen.