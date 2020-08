Blumenholz

Diebe stehlen Schweißgeräte von Baustellen-Raupe

06.08.2020, 13:15 Uhr | dpa

Unbekannte haben an der Mecklenburgischen Seenplatte zwei Schweißcomputer von einer Baustelle an einer Gasstation gestohlen. Die speziellen Schweißgeräte standen auf einer tonnenschwere Rohrverlege-Raupe, die kurz zuvor von einer anderen Baustelle nach Usadel an der Bundesstraße 96 gebracht worden war, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Behälter, in dem die Geräte eingeschlossen waren, sei aufgebrochen worden, was am Mittwochabend bemerkt wurde. Die Polizei schätzt den Schaden pro Schweißgerät auf rund 5000 Euro. Da es sich aber um eine sehr spezielle Beute handelt, hoffen die Ermittler auf Zeugenangaben oder Tipps aus der Handelsszene für gebrauchte Handwerksgeräte.