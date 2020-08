Ellerbek

87 Kokosnüsse in einer Minute kaputtgehauen: Weltrekord

06.08.2020, 13:22 Uhr | dpa

Mit seinen Ellenbogen hat ein 51 Jahre alter Norddeutscher 87 Kokosnüsse zerschlagen und so mit großem Abstand einen bestehenden Weltrekord gebrochen. "Es war zwar anstrengend. Aber es hat einfach alles gepasst. Geschwindigkeit, Energie, Kraft, meine Haltung. Und dann kam noch das Adrenalin dazu", sagte Rekordjäger Jens Gaude am Donnerstag nach seinem Erfolg der Deutschen Presse-Agentur.

Der Mann aus Quickborn hatte auf einem Sportplatz in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) innerhalb von 60 Sekunden 87 nebeneinander aufgereihte Kokosnüsse mit den Ellenbogen in zwei Hälften zerteilt. Für einen neuen Rekord hätten 50 kaputte Nüsse gereicht. "Ich war sehr beeindruckt. Zum einen hat Jens Gaude sehr konstant geschlagen und zum anderen hatte man das Gefühl, dass er das relativ lässig gemacht hat", sagte Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) mit Sitz in Hamburg.

Das RID gilt als das deutschsprachige Pendant zum "Guinnessbuch der Rekorde". Bundesweit sind etwa ein halbes Dutzend Richter unterwegs, um Bestmarken abzunehmen. Das Institut finanziert sich auch durch die Richterhonorare.

Den Weltrekord will Gaude, der seit zwölf Jahren Kampfsport trainiert, bei einem Bierchen mit Freunden feiern. Für den Rekord hatte der zweifache Vater zwei Jahre lang trainiert - jeden Tag eine halbe Stunde. Die kaputten Nüsse habe er größtenteils verschenkt. Lust etwa auf Kokoseis oder -schokolade hat er weiterhin: "Klar, das schmeckt immer noch."