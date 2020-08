Schwerin

SPD-Landtagsfraktion: Mit Vergabegesetz Tariftreue stärken

06.08.2020, 14:56 Uhr | dpa

Die SPD will die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen künftig an die Zahlung höherer Löhne koppeln. In Bereichen mit Tarifverträgen sollen demnach nur noch Firmen zum Zuge kommen, die ihre Beschäftigten auch tariflich entlohnen, und es soll nicht mehr der vom Land festgelegte Vergabemindestlohn von derzeit 10,07 Euro pro Stunde gelten. Das teilte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger am Donnerstag am Rande einer Fraktionsklausur im Landtag in Schwerin mit.

Ihm zufolge liegen die Tariflöhne etwa im Gartenbau oder im Elektrohandwerk um fast fünf, für Gebäudereiniger um etwa 3,50 Euro höher als der Mindestlohn. Die SPD will nun laut Krüger mit ihrem Koalitionspartner CDU über eine entsprechende Änderung des Landesvergabegesetzes reden und diese möglichst noch vor der Landtagswahl in einem Jahr umsetzen.

Zwar habe die Politik keinen direkten Einfluss auf die Lohngestaltung in der Wirtschaft, räumte der Fraktionsvorsitzende unter Hinweis auf die Tarifautonomie ein. "Wir wollen aber Druck in das System bringen, damit die Tariftreue wächst."