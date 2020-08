Pforzheim

Musiker Ben Salomo erhält ersten Pforzheimer Friedenspreis

06.08.2020, 16:09 Uhr | dpa

Der Berliner Musiker Ben Salomo erhält den ersten Internationalen Pforzheimer Friedenspreis. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 7. November überreicht werden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der 1977 in Israel geborene Hip-Hop-Musiker leiste mit einem klaren Bekenntnis zum Judentum seinen Beitrag zu einer offenen, freien und friedlichen Gesellschaft, begründete die Jury ihre Wahl. Salomo, mit bürgerlichem Namen Jonathan Kalmanovich, war im Alter von vier Jahren nach Deutschland gekommen. In Berlin hatte er eine Rap-Bühne aufgebaut.

Mit dem Preis sollen Persönlichkeiten oder Organisationen ausgezeichnet werden, die sich dafür eingesetzt haben, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen. Die Idee, einen Internationalen Pforzheimer Friedenspreis ins Leben zu rufen, habe das "Bündnis Pforzheim nazifrei" zum 75. Jahrestags der Zerstörung Pforzheims am 23. Februar entwickelt.