Herzogenaurach

Junger Motorradfahrer stirbt beim Überholen

06.08.2020, 16:13 Uhr | dpa

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag in Mittelfranken bei einem Unfall gestorben. Der Jugendliche habe in Herzogenaurach auf seinem Kleinkraftrad einen Lastwagen überholen wollen, teilte die Polizei mit. Beim Ausscheren sei er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Der 16-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Auto und Motorrad fingen Feuer und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der zwei Insassen des Wagens wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und erlitten einen Schock. Ein Gutachter sollte den genauen Unfallhergang ermitteln.