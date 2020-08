Heide

Heide: Corona-Restriktionen laufen aus, Maskenpflicht bleibt

06.08.2020, 16:20 Uhr | dpa

Mit der Aufhebung der meisten zusätzlichen Corona-Auflagen reagiert der Kreis Dithmarschen auf die zuletzt wieder deutlich gesunkenen Infektionszahlen. Von Samstag an entfallen in der Kreisstadt Heide Restriktionen für Kontakte und Veranstaltungen. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, muss auf dem Wochenmarkt aber bis einschließlich 23. August ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine Maskenpflicht gilt bis dahin auch weiter in der Fußgängerzone des vielbesuchten Ferienortes Büsum an der Nordseeküste.

Seit vergangenem Freitag durften sich in Heide im öffentlichen Raum maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Diese vorsorgliche Einschränkung galt auch für öffentliche und private Veranstaltungen. "Wir haben für Heide inzwischen wieder eine stabile Corona-Lage", sagte Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos). "Insofern wäre es nicht verhältnismäßig, die zusätzlichen Corona-Auflagen wie zum Beispiel die Kontakt- und Veranstaltungsverbote weiter aufrechtzuerhalten."

Nach der Häufung von Infektionen in Heide drohte Dithmarschen zwischenzeitlich den Grenzwert für eine Einstufung als Risikogebiet zu erreichen. Dafür hätte es 66,5 Neuinfektionen binnen sieben Tagen geben müssen. Aktuell sind es 9 Fälle innerhalb dieses Zeitraums.