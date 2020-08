Ludwigslust

Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Ludwigslust

06.08.2020, 19:13 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der viel befahrenen Bundesstraße 5 sind am Donnerstag westlich von Ludwigslust drei Autoinsassen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war an einer Straßeneinmündung ein Auto auf ein anderes aufgefahren. Die beiden Fahrzeugführer seien mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, die verletzte Beifahrerin mit einem Hubschrauber. Für die Rettung und die Unfallaufnahme musste die B5 an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.