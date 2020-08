Torgelow

Ministerpräsidentin Schwesig startet zu "Wirtschaftstour"

07.08.2020, 03:38 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) startet am Freitag (10.30 Uhr) in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ihre diesjährige "Wirtschaftstour". Dabei wird die SPD-Politikerin zuerst in der angeschlagenen Eisengießerei Torgelow erwartet. Das Unternehmen, das mit 320 Mitarbeitern zu den wichtigsten Arbeitgebern in Vorpommern gehört, hatte Mitte Juli Insolvenzantrag gestellt. Dass sie auch dorthin fahre, um sich die Probleme anzuhören, zeige, dass sie nicht auf eine "Sonnenschein-Tour" aus sei, sagte Schwesig vor Beginn ihrer Rundreise.

Nach der Gießerei will sie in Neetzow-Liepen eine Erklärung für mehr Bürgerbeteiligung an einer Zukunftsstrategie für Vorpommern unterzeichnen und in Stralsund den Startschuss für ein Digitales Innovationszentrum geben. Für den Abend ist dann in Grimmen ein Bürgerforum geplant. Die "Wirtschaftstour" soll dann am Samstag sowie Donnerstag und Freitag kommender Woche fortgesetzt werden.