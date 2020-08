Rostock

MV vor Hitzewochenende: Kraftakt für Tourismusbranche

07.08.2020, 07:44 Uhr | dpa

Die Tourismusbranche stellt sich am Wochenende auf einen Kraftakt ein. Grund dafür ist die Kombination mit Sommerferien und einer Wettervorhersage, die für Sommer- und Sonnenfans keine Wünsche offenlässt. In den Hochburgen des Tourismus wird es dabei knapp mit Unterkünften. "Vereinzelt sind aber noch Zimmer frei", sagte beispielsweise der Geschäftsführer des Tourismusverbands Rügen, Knut Schäfer. Er rechnete damit, dass sich die Buchungslage aus Sicht der potenziellen Gäste bald verbessern wird. Nachdem in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg die Sommerferien bereits beendet sind, startet in der kommenden Woche Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wieder in den Schulalltag.

"Die Nachfrage nach Restquartieren ist noch einmal nach oben gegangen", bestätigte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands. Freie Kapazitäten werden durch Spontanbuchungen rasch vergriffen sein. Trotzdem gelte es, wegen der Corona-Pandemie, mit Übersicht und Kontrolle weiter zu arbeiten. Denn Ferienende bedeute noch nicht, dass weniger Menschen im Land sind.

"Auf den Promenaden und anderen öffentlichen Bereichen wie Stränden gelten überall die gleichen Regeln", betonte Woitendorf. "Wir wollen den Rest des Sommers weiter ohne größeres Infektionsgeschehen durchkommen." Bislang seien keine Infektionsfälle aus dem Tourismus heraus bekannt. Es sei durchaus vorstellbar, dass manche Strandbereiche gesperrt werden, wenn sich zu viele Menschen drängen. Dann müssten die Kommunen aufklären und notfalls mit freundlicher Bestimmtheit eingreifen, sagte Woitendorf. Gleichzeitig sollten die Touristenorte genügend Personal zur Kontrolle vorhalten. "Da kann es dann auch zu unpopulären Maßnahmen kommen."

Die meisten Touristiker rechnen aber damit, dass die Gäste genügend Vernunft an den Tag legen werden. Wenn die Regeln nicht eingehalten werden, brauche es nicht nur die Ordnungskräfte, sagte Schäfer. Er ging davon aus, dass auch Gäste untereinander darauf achten, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden.