Stallungen brennen: Mehrere 100 000 Euro Schaden

07.08.2020, 09:01 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem Versuchsgut in Relliehausen (Landkreis Northeim) ist am Donnerstagabend ein Schaden von mehreren 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war der Brand in den Stallungen des Versuchsgutes der Universität Göttingen aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, standen bereits mehrere Gebäude in Flammen. Zunächst kühlten die rund 200 Einsatzkräfte eine nahe gelegene Biogasanlage herunter. Das Versuchsgut brannte fast vollständig aus. Wie viele Tiere sich in den Ställen befanden, war zunächst unklar. Laut Polizeiangaben konnte nur ein Teil der Tiere gerettet werden.