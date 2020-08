Plattling

Frau erstochen: Verdächtiger kommt vor Haftrichter

07.08.2020, 09:06 Uhr | dpa

Nach dem Messerangriff auf eine 20 Jahre alte Frau in Plattling soll der mutmaßliche Täter am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der 28 Jahre alte Verdächtige soll die Frau am Donnerstagabend mit mehreren Messerstichen getötet haben. Sie starb noch am Tatort im Landkreis Deggendorf.

Das gemeinsame Kind der beiden, 2019 geboren, war den Ermittlern zufolge bei der Tat in der Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz dabei. Es blieb unverletzt. Das Jugendamt nahm es in Obhut. Der Mann war unmittelbar nach der Tat festgenommen worden.

Ob Täter und Opfer ein Paar waren, war zunächst unklar. In einer gemeinsamen Wohnung lebten sie demnach nicht. Einzelheiten zum Hergang und den Hintergründen der Tat wollte die Polizei im Laufe des Freitags bekanntgeben.