Gelsenkirchen

Alles umsonst: Mühsamer Einbruch endete in Polizeigewahrsam

07.08.2020, 13:35 Uhr | dpa

Mit großem Aufwand aber wenig Erfolg haben drei Männer aus Gelsenkirchen in der Ruhrgebietsstadt versucht, in das Lager eines Mobilfunkgeschäfts einzubrechen. In fast filmreifer Manier drangen die Diebe zunächst in ein leerstehendes angrenzendes Geschäft ein und versuchten, von dort Löcher in die Wand zum Mobilfunkladen zu stemmen, wie die Polizei mitteilte. Doch gelang den Tätern im Alter von 25 bis 28 Jahren der Durchbruch im ersten Anlauf nicht.

Das Trio verdeckte deshalb das beschädigte Mauerwerk mit leeren Pappkartons und kehrte in der Nacht zum Freitag mit eigens gestohlenen Bohrhämmern zurück, um doch noch ans Ziel zu kommen. Ihr Pech: Der Einbruch in das leerstehende Geschäft war trotz aller Bemühungen entdeckt worden. Und als eine Zeugin die Polizei über das erneute Auftauchen des Trios informierte, waren die Beamten schnell vor Ort. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen, die Werkzeuge sichergestellt.