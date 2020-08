Olpe

Streifenwagen verunglückt auf dem Weg zum Einsatz

07.08.2020, 13:39 Uhr | dpa

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen am Freitag bei Olpe verunglückt. Dabei wurden drei Polizisten leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen, der mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs war, in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen, zwei 26 und 28 Jahre alte Beamtinnen sowie ein 19-Jähriger Kommissaranwärter, kamen in ein Krankenhaus.